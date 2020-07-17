منتخبنا الشبابي يحصل على الضوء الاخضر لبدء التدريبات في بغداد

حصل منتخبنا الشبابي لكرة القدم على الضوء الاخضر للتجمع وبدء تدريباته في العاصمة بغداد، وذلك تحضيراً لبطولة كأس آسيا تحت 19 عاما، بعد جهود استثنائية وكبيرة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي.



وأوعز النائب، حسن الكعبي، إلى خلية الأزمة الحكومية بضرورة عودة تدريبات منتخب الشباب في العاصمة بغداد من أجل التحضير لبطولة آسيا للشباب قبل الدخول في معسكر خارجي خلال الشهر المقبل تحضيراً للبطولة القارية.



وستعود تدريبات منتخب الشباب مع تطبيق شروط السلامة للحفاظ على سلامة اللاعبين، وكذلك سيحصل منتخبنا الوطني على الضوء الاخضر لعودة تدريباته في العاصمة بغداد خلال الأيام المقبلة، تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وقدمت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم شكرها وتقديرها الكبيرين إلى سيادة النائب، حسن الكعبي، لجهوده الكبيرة في عودة التدريبات الجماعية للمنتخبات الوطنية خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي سيعطي دافعاً كبيراً للاعبين والملاك التدريبي قبل الدخول في المنافسات الرسمية.

