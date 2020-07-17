تعرض 'داعشي' على موكب آمر لواء في الطارمية

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بتعرض عناصر في تنظيم "داعش" على آمر لواء في الجيش العراقي بقضاء الطارمية شمالي بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عناصر من تنظيم داعش تعرضوا، اليوم، على موكب آمر لواء 59 فرقة السادسة جيش عراقي ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد".
وأضاف أن "المواجهات لا زالت مستمرة، ولم ترد لغاية الآن إذا كانت هناك اصابات".
وأضاف أن "المواجهات لا زالت مستمرة، ولم ترد لغاية الآن إذا كانت هناك اصابات".
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