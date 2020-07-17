ائتلاف النصر: دور البعثة الاممية يتقيد بمساعدة العراق وليس التدخل بشؤونه

اعتبر ائتلاف النصر، الجمعة، انّ دور البعثة الاممية والتخويل الذي اعطي لها يتقيد بمساعدة العراق وليس التدخل بشؤونه.

وذكر الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "ائتلاف النصر يرحب بنفي جينين بلاسخارت للانباء التي نسبت لها بتبنيها للصيغة الكونفدرالية كحل للمشاكل العالقة بين بغداد واقليم كردستان، ونرى في تاكيدها على الالتزام بوحدة وسيادة العراق ونظامه السياسي والدستوري توضيحا يتناسب ومهامها كممثل للامين العام للامم المتحدة، ومتماشيا مع معايير والتزامات التخويل الممنوح لبعثة الامم المتحدة في العراق".



وشدد الائتلاف، على انّ "دور البعثة الاممية والتخويل الذي اعطي لها يتقيد بمساعدة العراق وليس التدخل بشؤونه، ويطالب جميع البعثات الدبلوماسية وبعثة الامم المتحدة بالالتزام بمهامها وفق لمقتضيات السيادة العراقية والدستور، وانّ اي خلاف عراقي داخلي يحل باطر عراقية ووفق الدستور العراقي وضمن وحدة وسيادة العراق".



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