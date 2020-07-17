بعد قليل على السومرية.. البرنامج الناقد 'مع محسد'

تعرض قناة السومرية الفضائية كل يوم جمعة، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد البرنامج الناقد "مع محسد".

البرنامج من تقديم المراقب المستقل محسّد جمال الدين وهو برنامج رقابي ناقد يرصد واقع النظام السياسي في العراق ويراقب عثراته بهدف كشف المستور ومعالجة الاخطاء ورسم الصورة كاملة امام العراقيين.



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