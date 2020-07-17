بالصور: العثور على سمكة بملامح بشرية

وحسب صحيفة "مترو" البريطانية، بدأت القصة عندما نشر مغرد في موقع "تويتر" قبل أيام، صورة تظهر "السمكة ذات الفم البشري"، وسرعان ما انتشرت الصورة بشكل فيروسي في شبكات التواصل.

وتظهر الصورة سمكة لها أسنان وشفاه ولثة، مطابقة تقريبا لنظيرتها البشرية، مما يجعلها تمتلك ما يشبه وجه إنسان.



وذكرت وسائل إعلام محلية في ماليزيا أن السمكة الجديدة من نوع "زناد"، وهي فصيل يضم أكثر من 40 صنفا معروفا من الأسماك.