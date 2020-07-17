بالصور: العثور على سمكة بملامح بشرية

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وتظهر الصورة سمكة لها أسنان وشفاه ولثة، مطابقة تقريبا لنظيرتها البشرية، مما يجعلها تمتلك ما يشبه وجه إنسان.
وذكرت وسائل إعلام محلية في ماليزيا أن السمكة الجديدة من نوع "زناد"، وهي فصيل يضم أكثر من 40 صنفا معروفا من الأسماك.
وقال ممثل للصندوق العالمي للحياة البرية، إن أسماك الزناد تنتشر في المنطقة الواقعة بين سيشل والحاجز المرجاني العظيم، بما يشمل ماليزيا.
وفي 2016، نال صياد روسي شهرة واسعة على مواقع التواصل بعد أن عرض حصيلة صيده التي شملت مخلوقات غريبة، لم يعرفها البشر من قبل.
ومن بين هذه الحيوانات الغريبة، أسماك بـ8 أرجل، وأخرى تتمتع بأسنان كالخناجر ولها عيون صفراء وحمراء.
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