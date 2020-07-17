هذه العلامات تدل على أن طفلك ذكي بشكل استثنائي

علامات أولى تدل على ذكاء طفلك الحاد

● يتعلم القراءة في سن مبكر، ويتمكن من القراءة بسهولة قبل سن الرابعة.

قال موقع "باور أوف بوزيتفتي" (powerofpositivity) الأميركي، إن الأطفال يمكنهم إظهار علامات مبكرة على تميزهم بذكاء حاد، ولن تدرك هذه الميزة في طفلك إلا إذا قارنته بآخرين من نفس العمر، أو في حال لاحظها طبيب الأطفال.● يكون متيقظا عندما يكون رضيعا.

10 علامات تدل على أن طفلك ذكي بشكل استثنائي

ويبين الموقع الإشارات العشر التي يجب أن تبحث عنها، في حال كنت تعتقد أن طفلك عبقري.

1. يتعلم القراءة بسن مبكرة

في حال كان طفلك ذكيا بشكل استثنائي، فهناك احتمال كبير أن يتعلم القراءة في سن مبكرة. وتتعلم هذه الفئة القراءة في سن الثالثة سواء تلقوا دروسا أم لا. ويعود تميزهم بهذه المهارة لامتلاكهم ذاكرة قوية تساعدهم على حفظ العديد من الكلمات التي رأوها في الكتب، أو من خلال الاستماع إليك وأنت تقرؤها.

وغالبا ما تكون مهارة تعلم القراءة في سن مبكر مؤشرا مهما على أن طفلك عبقري، وسيكون لديه نهم كبير للقراءة، حتى أنك قد تحتاج لتوقيفه عنها ليتناول طعامه أو يذهب إلى الفراش. ولكن العثور على كتب تُناسب أعمارهم قد يكون أمرا صعبا.

لذلك، يمكنك انتقاء بعض الكلاسيكيات القديمة التي تتناسب مع أعمارهم، والتي غالبا ما يتم تجاهلها في المدارس، ولكنها توفر مصدرا غنيا لتعلم طفلك. ومن الكتب الكلاسيكية التي يمكنك انتقاؤها لطفلك الذكي بشكل استثنائي وقد يستمتع بها استنادا إلى عمره وقدراته:

● بيتر بان

● مغامرات روبن هود

● جزيرة الكنز

● عائلة روبنسون السويسرية

2. يكون مبدعا عندما يلعب بمفرده

يمتلك الأطفال الأذكياء بشكل استثنائي مخيّلة فريدة من نوعها خاصة عند اللعب بمفردهم، حيث إنهم غالبا ما يختلقون صديقا وهميا. ورغم أن هذا يعتبر شائعا لدى جميع الأطفال، فإن الأطفال الموهوبين مبدعون بشكل استثنائي.

وبعبارة أخرى، يكون الأطفال الموهوبون قادرين على إنشاء عوالم صغيرة بناءً على ما يقرؤونه أو يشاهدونه. وقد اكتشفت الدراسات أن الأطفال الذين يملكون صديقا خياليا يتمتعون بقدرات إبداعية عالية.

3. الطفل الشديد الذكاء يكون فضوليا

يكون الأطفال الموهوبين فضوليين بشأن كل ما يدور حولهم، ولديهم عقل فضولي ويميلون للتشكيك في كل شيء. لهذا قد تشعر بالإرهاق من أسئلتهم، خاصة عندما تفوق تساؤلاتهم حدود معرفتك.

ويمكنك استغلال هذه الفرصة لفتح الكتب حول الموضوعات التي تثير اهتمامهم بشكل أكبر، واعرض عليهم كيفية البحث عن إجابات في مواقع آمنة عبر الإنترنت، على غرار مجلة "ناشيونال جيوغرافيك كيدز".

4. المثابرة



عندما يجد الأطفال الأذكياء بشكل استثنائي موضوعا، فإنهم يهتمون به، ويسعون لمعرفة كل شيء حوله، ويستمرون في طرح الأسئلة بشأنه والقراءة والتحدث عنه. بعبارة أخرى، إنهم مثابرون في حل المسائل العالقة وملتزمون بإيجاد الإجابات، كما أنهم يتمتّعون بقدر هائل من الطاقة والتفاني في حل هذه المواضيع.

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