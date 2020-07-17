ولادة طفل بأربعة اقدام في ميسان

أعلنت دائرة صحة محافظة ميسان، الجمعة، عن ولادة طفل بأربعة اقدام في مستشفى الزهراوي الجراحي.

وقال المتحدث الرسمي للدائرة محمد قاسم الكناني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مستشفى الزهراوي شهد ولادة طفل في الشهر السابع من العمر باربع اقدام ولام تبلغ من العمر ٤٠ عام وعلى يد كادر متخصص في المستشفى".



وأضاف الكناني، أن "الام الآن بصحة جيدة، وكذلك الطفل في الخدج".



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