آبي أحمد يتوعد بملاحقة مرتكبي العنف عقب مقتل "هونديسا"

تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في بيان شديد اللهجة، اليوم الجمعة، بتقديم جميع المتورطين في الأحداث التي أعقبت مقتل المغني الأورومي الشهير، هتشالو هونديسا، في التاسع والعشرين من يونيو/حزيران الماضي.

وقال أبي أحمد في بيانه، إن الحكومة ستستمر في تقديم الجناة إلى العدالة والحفاظ على القانون والنظام الدستوري.

وأضاف أن الأحداث التي أعقبت مقتل "هونديسا" أسفرت عن فقد العديد من الأرواح وتدمير الممتلكات التي تقدر بالملايين في مختلف المدن بإقليم أوروميا والعاصمة أديس أبابا.

ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي إلى ضرورة الحيطة والحذر من القوى التي تريد التحريض على العنف وتقويض النظام الدستوري، مستفيدين من إثارة النزاعات والصراعات بين مختلف القوى السياسية.

وشدد على ضرورة مواجهة الجناة، مؤكدا التزام الحكومة أكثر من أي وقت مضى بالتحقيق في من يحرض على النزاعات وفرض سيادة القانون لضمان سيادة العدالة.

وحث آبي احمد المجتمع الإثيوبي والقادة الدينيين والتقليديين على لعب دورهم في حماية الشعب من من يحرضون على العنف وإثارة الفوضى.

وقال: "يجب على كل مواطن أن يتحمل مسؤوليته في تقديم المجرمين المندسين بالمجتمع إلى العدالة."

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وأردف رئيس الوزراء الإثيوبي أن الأحداث الأخيرة التي أعقبت مقتل المغني "هتشالو هونديسا" كانت من الصعب السيطرة عليها لولا تضحيات أفراد الشرطة وقوات الأمن الأخرى الذين قدموا أنفسهم فداء من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والنظام الدستوري.

وذكر أن حكومته ستبذل جهودا في تعزيز السلم والأمن من خلال نشر قوات الأمن بالتعاون مع افراد المجتمع.

واختتم رئيس الوزراء الإثيوبي بيانه بتأكيد التزام حكومته بملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي في الوقت المحدد، دون أن يذكر موعدا محددا لذلك.

كانت السلطات الإثيوبية، أعلنت في الثامن من يوليو/حزيران الجاري مقتل 239 شخصا في الأحداث التي أعقبت مقتل المغني "هونديسا" بينهم 10 في العاصمة أديس أبابا و 229 من إقليم أوروميا، إلى جانب 14 من قوات الأمن.

وفور سماع نبأ وفاة الفنان الإثيوبي قام محبوه بإغلاق تام لمداخل العاصمة أديس أبابا التي شهدت مظاهرات ووضع الحواجز وحرق الإطارات على الطرق الرئيسة تعبيرا عن الغضب.

واندلعت مظاهرات احتجاجية في أديس أبابا للتعبير عن الغضب بعد مقتل الفنان الإثيوبي الشهير "هاتشالو هونديسا" إثر تعرضه لإطلاق نار منتصف ليل الإثنين التاسع والعشرين من يونيو/حزيران الماضي، في ضاحية مجمع جالان السكني جنوب العاصمة.

