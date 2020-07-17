قمة أفريقية مصغرة حول سد النهضة الثلاثاء.. والسودان يعلن المشاركة

أعلن السودان، الجمعة، تلقيه دعوة من الاتحاد الأفريقي للمشاركة في قمة "مصغرة" حول سد النهضة الإثيوبي، الثلاثاء، للدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "السودان تلقى دعوة من جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، للمشاركة في قمة مصغرة بشأن سد النهضة، الثلاثاء المقبل"، بحسب وكالة الأنباء السودانية .

وأضاف عباس: "نتطلع للمشاركة في القمة بغرض التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة"، دون تفاصيل عن مكان انعقاد القمة والأطراف المشاركة فيها".

كانت المباحاثات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين برعاية الاتحاد الأفريقي وحضور مراقبين أفارقة وأوربيين وأمريكيين قد انتهت دون تحقيق تقدم يذكر في مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة.

وفي وقت سابق اليوم أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفض الإجراءات الأحادية بشأن سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي، صباح الجمعة، من سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

والأربعاء الماضي، نفت إثيوبيا تقارير أفادت بأنها بدأت في ملء خزان سد النهضة دون موافقة من مصر والسودان.

وصرح وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي بأن "كميات المياه زادت خلف سد النهضة الإثيوبي الضخم الذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار دولار بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة".

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وقال سيليشي: "هناك كثير من المياه تمر. هناك أمطار غزيرة والتدفق الداخل أكبر بكثير من الخارج".

وتسبب ارتفاع منسوب المياه في نشر وسائل الإعلام المحلية والدولية المختلفة تقارير بأن إثيوبيا بدأت في ملء السد يوم الأربعاء الماضي.

وأعلنت مصر حينذاك أنها طلبت إيضاحات رسمية عاجلة من إثيوبيا حول صحة بدء ملء سد النهضة، وفقا لما ذكره المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.

وتقدمت هيئة الإذاعة الإثيوبية باعتذار عما وصفته بـ"سوء التفسير" للتقرير الذي نشرته، بشأن البدء في ملء خزان سد النهضة.

ونقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية، في بيان، الاعتذار عن وزير المياه سيلشي بقلي، قوله إن "ملء خزان سد النهضة سيتم وفقا لعملية البناء الطبيعية للسد".

ونفى وزير المياه الإثيوبي سيلشي بقلي تصريحاته عن بدء الملء الأول لخزان سد النهضة.

وكتب بقلي، على صفحته بموقع تويتر، أن "سد النهضة وصل إلى مستوى 560 مترا مقارنة بمستوى 525 مترا العام الماضي"، مضيفا "وتجاوز التدفق إلى الخزان بسبب هطول الأمطار الغزيرة التدفق الخارج منه، مما خلق تجمعا طبيعيا للمياه".

وتابع: "ويستمر هذا حتى يتم تصريف التدفق الزائد قريبا".

وأشار الوزير الإثيوبي إلى أن سد النهضة سيصل إلى ارتفاع 640 مترا في السنوات التالية، لافتا إلى أن الأمطار الغزيرة المتوقعة هذا العام ستتسبب في حدوث فيضانات هائلة في المنطقة.