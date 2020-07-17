سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 17 يوليو 2020.. الجنيه يهتز

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الجمعة، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بينما ظلت العملة الخضراء ثابتة على شاشة بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وبحسب متعاملين في السوق فإن سعر البيع للدولار سجل 146 جنيهاً مقارنة بـ144 جنيهاً و145 جنيهاً أمس الخميس.

وهبط سعر الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، في ختام تداولات نهاية الأسبوع، في أعقاب عودة الأنشطة التجارية وفتح المطار جزئياً أمام حركة السفر وزيادة الطلب على العملات الأجنبية.

وأرجع المتعاملون تدني سعر الجنيه لزيادة الطلب على العملات مقابل شح المعروض، خاصة مع عودة الأنشطة التجارية وارتفاع حجم المضاربات في أسواق العملات.

وأطلقت الحكومة السودانية، الإثنين، برنامج دعم نقدي يصل إلى 80% من سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة.

وتعول حكومة الفترة الانتقالية على صادرات الذهب لسد الفجوة في النقد الأجنبي لتغطية عمليات الاستيراد والحد من ارتفاع سعر الصرف.

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ويواصل التضخم ارتفاعه الكبير في السودان، وبلغ 136.36% في يونيو/حزيران الماضي من 114.23% في مايو/ أيار السابق له مدفوعا بأسعار الغذاء والوقود.

ويرتفع التضخم بصورة مستمرة في السودان في الأعوام الماضية مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات لتراجع الجنيه أمام الدولار بسبب ضعف الصادرات، وفقدان عائدات نفطية كبيرة بسبب انفصال جنوب السودان عن السودان في 2011.

سعر اليورو والإسترليني

وتراجع سجل سعر اليورو الأوروبي مع بداية تداولات اليوم إلى 162 جنيه في السوق الموازية، فيما ارتفع سعره في بنك السودان المركزي عند مستوى 62.72 جنيه للشراء، و63.04 جنيه للبيع.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه السوداني في السوق الموازية بواقع جنيه سوداني واحد، ليسجل 181 جنيها، فيما تراجع السعر الرسمي إلى 69.06 جنيه للشراء، و69.41 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي في سوق الصرف السودانية الموازية إلي 39 جنيه، فيما استقر على شاشات بنك السودان المركزي سعر 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدرهم الإماراتي في سوق الصرف السودانية الموازية، ليسجل 41 جنيها، فيما استقر السعر الرسمي عند مستوى 14.97 جنيه للشراء، 15.05 جنيه للبيع.

وعن سعر الدينار الكويتي في السوق الموازية (السوداء) وسجل 268 جنيها، فيما سجل على شاشات بنك السودان المركزي سعر 177.70 جنيه للشراء، و178.59 جنيه للبيع.

