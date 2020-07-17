أنقرة تتحدى العالم وتواصل حشد العناصر الإرهابية إلى ليبيا.. والمرصد السوري: الاستخبارات التركية نقلت 2500 مقاتل داعشي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المخابرات التركية نقلت أكثر 2500 مقاتل من تنظيم داعش الإرهابي، من سوريا إلى ليبيا، وذلك خلال الأشهر الماضية.

وقال المرصد السوري، اليوم الجمعة في بيان نقلته عدد من وسائل الإعلام، إن الاستخبارات التركية عمدت، بأوامر من حكومة حزب ”العدالة والتنمية“ الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب إردوغان، إلى نقل مجموعات متشددة وعناصر في تنظيم داعش من جنسيات أجنبية، من الأراضي السورية نحو الأراضي الليبية.

وأشار المرصد إلى أن الاستخبارات التركية نقلت أكثر من 2500 عنصر من تنظيم داعش للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الليبية ضد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

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يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه تركيا نقل عشرات الآلاف من المسلحين والمرتزقة السوريين، التابعين لفصائل مسلحة تأتمر بإمرة تركيا، إلى ليبيا.

وبحسب إحصائيات المرصد، فإن أعداد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا بلغت حتى الآن 16100 مسلح، بينهم نحو 340 دون سن الثامنة عشرة.

يشار إلى أن حصيلة القتلى في صفوف المرتزقة الموالين لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، بلغ نحو 470 مسلحاً بينهم 33 دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.