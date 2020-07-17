«كرهت السياسة عشان بتجيب وجع الدماغ».. فتحي سرور يتحدث لأول مرة منذ ثورة 25 يناير

خرج رئيس مجلس الشعب الأسبق، أحمد فتحي سرور، للحديث عن العديد من القضايا لأول مرة منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011.

وقال سرور، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، إنه "كره السياسة وقرر الابتعاد عنها لأنها تسبب وجع الدماغ"، مشيراً إلى أنه "لا يريد أن يتعرض للظلم مجدداً".

وأضاف سرور: "أنا لا أعمل بالسياسة وحين كنت رئيساً للبرلمان كنت استمع للمعارضة، ومن الحكمة أن تعرف رأى المعارضة المخالف حتى تستطيع أن ترد عليه أو تقنعه، والحقيقة أن تجاهل المعارضة خطأ كبير، ولهذا يجب إبداء الفرصة للجميع ليبدي رأيهم وهو أحسن وسيلة للممارسة الديمقراطية".

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وتابع: "الأغلبية غير القادرة على الرد على المعارضة يروحوا على بيوتهم، ويجب أن تكون الأغلبية مسلحة بالخبرة والعلم في الرد، والمدرسة السياسية يجب أن تسعى لتدعيم أنصارها لكي تكون قادرة على الدفاع عن أرائها وإذا عجزت عن الرد فهذا بداية التراجع".

وأكد رئيس مجلس الشعب الأسبق أنه "توقع سقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية بعد توليهم الأمور في البلاد عقب عام 2011".

ووجه سرور عدداً من النصائح لأعضاء البرلمان الحالي والمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث قال: "اقروا التاريخ وتاريخ مصر، والممارسات السياسية لرجال السياسة وما هي المآخذ عليهم، وما الإيجابيات التي قاموا بها، حتى يعرفوا احتياجات بلادهم ويدرسوا المرحلة الحساسة التي نمر بها منها أزمة سد النهضة والحقيقة معرفة الماضي والحاضر هو الذي يصنع الخبرة السياسية".

يشار إلى أن سرور شغل منصب رئيس مجلس الشعب في مصر لمدة 20 عاماً، حيث ترأس المجلس منذ عام 1991 حتى 2011.