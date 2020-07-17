شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس "الصحفيين" يوثق جرائم الكيانات الوهمية ومنتحلى الصفة فى كتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حماد الرمحى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن إعداد كتاب تحت عنوان: "الصحف الأجنبية.. والكيانات الوهمية.. بين إثراء العمل الصحفي وتهديد الأمن القومي للبلاد"، موضحا أن الكتاب عبارة عن موسوعة شاملة يضم حصراً شاملاً بالأسماء والمستندات والصور للإنحرافات التي تقع بواسطة الكيانات الوهمية والصحف الأجنبية والنقابات الموازية.

وأضاف الرمحى، أن الكتاب يوثق عشرات الجرائم التي ترتكبها تلك الكيانات الوهمية ومنها ممارسة النصب والاحتيال والتربح والكسب غير المشروع والتزوير وبيع الكارنيهات وبطاقات الهوية الصحفية والإعلامية مقابل عمولات مالية كبيرة والتزوير وبيع شهادات الدكتوراة الفخرية وشهادات الماجستير المهنية مقابل عمولات مالية كبيرة والتزوير وبيع شهادات الدكتوراة الفخرية وشهادات الماجستير المهنية مقابل عمولات مالية كبيرة، والتزوير والنصب والإحتيال وبيع شهادات وإصدار بطاقات السفير الفخري مثل سفير النوايا الحسنة، وسفير السلام وغيرها، مقابل عمولات مالية كبيرة.

وأشار إلى أن من بين الجرائم التي ترتكبها تلك الكيانات الوهمية، استغلال النفوذ "الوهمي" والاشتراك وتسهيل انتهاك القانون في أعمال مخالفة للقانون مثل الواسطة والمحسوبية ودفع الرشاوي ومخالفات البناء والجمارك والضرائب وغيرها، والتورط في ارتكاب جرائم غسل الأموال وتلقي دعم من الخارج بالمخالفة للقانون والتحرش الجنسي وارتكاب أفعال منافية للأداب والتعاون والعمل مع جهات أجنبية معادية لمصر بمدها بالتقارير والمعلومات في صورة موضوعات صحفية وإعلامية تسيئ لسمعة البلاد، مشيرا إلى أن الكتاب سوف يكون بما يحويه من تقارير ووقائق ومستندات، نقطة انطلاق جديدة في تاريخ الحرب المقدسة التي تقودها نقابة الصحفيين ضد جميع الكيانات الوهمية.