بالصور.. الوادي الجديد تنفذ ميزاني بسكول بمدخلي الداخلة والفرافرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الجمعة، عن تنفيذ مشروع يتضمن إقامة ميزاني بسكول بمركزي الداخلة والفرافرة.

أكد المحافظ، خلال متابعته تجربة عملية لوزن حمولة إحدى الشاحنات على ميزان بسكول بوابة مركز الفرافرة، انتظام العمل بغرفة التحكم وعمل الكاميرات بالميزان.

وأوضح أن ميزان مدخل الفرافرة من أحدث أنواع الموازين، ويعمل بنظام ديجيتال ويزن حمولات تصل إلى 150 طنًا، ومتصل بالكاميرات لمراقبة حركة الشاحنات.

وأضاف المحافظ أنه يجرى حاليًا تنفيذ ميزان بسكول بنفس المواصفات بمركز الداخلة، وذلك بعد نجاح تجربتي الخارجة والفرافرة لضمان الشفافية الكاملة لأعمال تحصيل الرسوم من الشاحنات بشكل حقيقي بعيدًا عن التقديرات الجزافية، التي يجري إنفاقها لصالح تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.​