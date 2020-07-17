مباحث التموين تكشف نشاط مصنع مواد كيميائية مخالف بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكنت الحملة بقيادة العميد خالد أبوالعلا، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 65 قضية متنوعة.

أبرز المخالفات جاءت بضبط 9 مخالفات إدارة منشأة بدون ترخيص، 5 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، و16 مخالفة إنتاخ خبز ناقص الوزن غير مطابق للمواصفات، و23 مخالفة بيع بأزيد من السعر الرسمي، ومصنع مواد كيميائية بدون ترخيص.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، أحالها اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.