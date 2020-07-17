حكاية مسيحي حريص على المشاركة في حملات الأوقاف الخيرية بكفرالشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

للعام الثاني على التوالي، لم يتوان مسيحي من أبناء مدينة سيدي غازي الجديدة بمحافظة كفرالشيخ، في مساعدة الأسر الفقيرة، التي يجرى توزيع اللحوم عليها، تحت مظلة صكوك الأضاحي التي تدشنها وزارة الأوقاف سنويًا.

جورج فتحي دانيال، يعمل تاجرًا، وهو في منتصف العقد الرابع من عمره، من أبناء مدينة سيدي غازي في كفرالشيخ، قال لـ"الخليج 365"، إنه أقبل على شراء صك الأضاحي من الأوقاف الموسم الحالي، وللعام الثاني على التوالي، لشعوره بالمسؤولية تجاه أي مواطن مصري يحتاج لمن يقف جواره في محنته، وكذا من واقع عمل الخير الذي لا يقتصر على مسلم أو مسيحي.

رحلة جورج في المساهمة بمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا عن طريق صكوك الأضاحي التي تبيعها الأوقاف لم تكن الموسم الحالي فقط، بل بدأت من العام الماضي، عندما رأى صديقه الشخصي الشيخ مصطفى سعفان، خطيب المسجد المجاور لمسكنه في مدينة سيدي غازي، يوزع اللحوم على الأسر المحتاجة قبل ذلك، معلنًا استمراره في نفس المساهمة في السنوات المقبلة.

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ويقول جورج، في حديثه لـ"الخليج 365": "ما بحسش إنني والشيخ مصطفى سعفان فيه فرق بينا لأنه أخويا اللي باحبه وأعشقه وكمان مشاركتي ومساهمتي بشراء صك أضاحي يعود لثقتي في الأوقاف ورجالهم من الأئمة لأني على يقين تام إن الأمانة ستصل لأصحابها وطالما نعيش في وطن واحد يبقى واجب علينا نساعد بعضنا مسلم ومسيحي".

وفي السياق، أكد الشيخ مصطفى سعفان، إمام وخطيب ومن علماء وزارة الأوقاف، أن مساهمة صديقه جورج بشراء صك الأضاحي لم يكن عند ذلك الحد، بل سبق قبل ذلك مشاركته ومساهمته في تجهيزات الحقيبة الرمضانية كل عام، وتبرعه للعديد من السلع التي يجرى إرسالها لمرضى كورونا في مستشفى العزل الصحي بمدينة سيدي غازي.

وقال خطيب وزارة الأوقاف لـ"الخليج 365": "جورج ونعم الأخ دائمًا لا يترك مناسبة أو عمل خيري تدشنه أو تنظمه مديرية الأوقاف في كفرالشيخ إلا ويشارك فيها وله ماقوله دائمة يقولها لي: طالما الخير موجود يبقى يعم على الكل يا شيخ مصطفى".