تهمة جديدة بالاغتصاب تلاحق طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الاخوان المسلمين

أعلنت قناة "بي أف أم" اليوم الخميس 16 جويلية 2020، أن النائب العام بجينيف استدعى بفرنسا المفكر الاسلامي طارق رمضان بتهمة الاغتصاب في سويسرا.

وكانت امرأة تقدمت بشكاية ضد رمضان بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي سنة 2018 وتعود أطوار القضية وفق الشاكية الى عام 2008.

ووجهت إلى المفكر الإسلامي طارق رمضان (57 عاما) في شهر فيفري الماضي تهمتين إضافيتين بالاعتداء على امرأتين في 2015 و2016 في باريس لترتفع تهم الاغتصاب في حقه إلى أربع، حسب ما أفاد محاميه.

وحضر رمضان إلى محكمة باريس بعد أكثر من سنة على الإفراج عنه واستجوابه الأخير في إطار هذا الملف. وحاول منذ ذلك الحين إلغاء الإجراءات القضائية المششدة في حقه إلا أن النيابة العامة الباريسية وسعت خلال الصيف التحقيق ليشمل ثلاث ضحايا محتملات أخريات.

Advertisements

وحددت الشرطة هوية المرأتين من خلال صور ورسائل وجدتها في حاسوب رمضان

وبدأت قضية رمضان في نهاية أكتوبر 2017 حين رفعت الناشطة النسوية هند العياري و"كريستيل" شكوى ضده لاتهامه بالاغتصاب في 2009 و2012.

ووجهت إلى المفكر الإسلامي، وهو حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، في إطار هاتين القضيتين تهمة "الاغتصاب" و"اغتصاب شخص ضعيف" إذ أن "كريستيل" من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان طارق رمضان يعمل أستاذا في جامعة أوكسفورد إلى حين إجباره على الاستقالة عندما ظهرت اتهامات الاغتصاب..