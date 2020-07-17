أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن أمله في "عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل أكبر بحلول نوفمبر المقبل" بينما يضع خارطة طريق لإنهاء حالة الإغلاق.
وقال جونسون- في تصريحات نقلتها صحيفة (تلجراف) البريطانية اليوم الجمعة - إن "أمله القوي والصادق" يكمنفي إمكانية انتهاء إجراءات التباعد الاجتماعي بحلول نوفمبر، في الوقت المناسب كي يتمتع الناس باحتفالات الكريسماس.
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أنه اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، سيعود قرار بدء عودة الموظفينإلى أماكن العمل للشركات نفسها لتحديد ما إذا كان يمكنهم العدول عن التوجيه الحالي الذي يلزم الناس بالعمل من المنزل إذا استطاعوا.
وكشف جونسون عن منح السلطات المحلية صلاحيات جديدة واسعة النطاق لفرض إجراءات العزل والإغلاق المحلية عن طريق إغلاق المباني وإلغاء الأحداث والفعاليات، على أن تتمتع الحكومة المركزية بسلطة التدخل عند الضرورة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء بريطانيا يأمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها بحلول نوفمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.