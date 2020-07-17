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ألمانيا تمد تحذيرات السفر للرحلات السياحية غير الضرورية حتى نهاية أغسطس

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مددت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، تحذيرات السفر للرحلات السياحية غير الضرورية إلى الخارج حتى نهاية أغسطس المقبل.


وذكرت وزارة الخارجية الألمانية - عبر موقعها الرسمي الإلكتروني - أن تلك التحذيرات يستثنى منها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.. مشددة

على أنه يمكن تأجيل رفع تحذير السفر بسبب العوائق الوطنية أو تسجيلات انتشار الجائحة في كل دولة أو بسبب عدم استيفاء معايير الجائحة.


وأضافت: "إذا تجاوز عدد المصابين الجدد في

الدولة فيما يتعلق بعدد السكان أقل من 50 حالة لكل 100 ألف نسمة في آخر 7 أيام، يظل تحذير السفر قائماً أو يتم تقديمه مرة أخرى".
وأكدت الحكومة الألمانية أنه يجب على المسافرين توخي الحذر بشكل خاص وإبلاغ أنفسهم مسبقًا عن الوضع في وجهة سفرهم عبر معلومات السفر والسلامة.
 
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