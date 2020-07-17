طائرة نقل عسكرية سعودية تنقل المسافرين من الغيضة إلى سقطرى

تبدأ القوات الجوية للتحالف، اليوم، في نقل مئات من المواطنين اليمنيين للسفر إلى جزيرة (سقطرى) ، من محافظة المهرة مطار (الغيضة) ، حيث ستقوم طائرة عسكرية سعودية بنقل الدفعة الأولى من المسافرين من الغيضة لعدم توفر وسيلة نقل بحرية آمنة، وصعوبة حالة البحر في مثل هذه الأيام من السنة. وتأتي هذه اللفتة الإنسانية من قيادة القوات المشتركة للتحالف ضمن الجهود الإنسانية المقدمة للمواطنين اليمنيين بمحافظتي المهرة وسقطرى.



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