الإمارات تسجل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء أكثر من 48.000 فحص جديد لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” والمخالطين لهم وعزلهم.
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الإصابات 56.422 حالة.
وأكدت الوزارة شفاء 1.036 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ عدد المتعافين 48.448.
وأشارت إلى وفاة مصابين اثنين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 337.
وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.