كورونا..2613 إصابة جديدة بالسعودية و836 حالة تعافٍ في الكويت

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وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 245851، منها 52283 حالة نشطة، بينها 2188 حالة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

وقد وصل عدد الفحوصات التي أجرتها السلطات الصحية في السعودية إلى أكثر من مليونين و500 ألف فحص، أي بزيادة قدرها 65549 فحص عن أمس الخميس.

كما تم تسجيل 3539 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 191161.

في المقابل تم تسجيل 37 حالة وفاة بفيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 2407.

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الجمعة، عن شفاء 836 حالة من المصابين بوباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 48381.

وفي العاصمة الإماراتية، أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، الخميس، أن شركة الأدوية الصينية “سينوفارم” بدأت المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا في إمارة أبوظبي.

وتأتي التجارب السريرية في أبوظبي في إطار شراكة بين شركة “تشاينا ناشونال بايوتيك غروب” التابعة لـ”سينوفارم” ومجموعة “جي 42” الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها أبوظبي، تحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي ووزارة الصحة الإماراتية.

وهذا اللقاح المحتمل مدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية. وقد تم اختيار الإمارات كوجهة مفضلة لإجراء تجارب اللقاح لاحتضانها أكثر من 200 جنسية مختلفة، حسب ما جاء في سلسلة تغريدات لمكتب أبوظبي الإعلامي.