كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اليونان تطالب بعقوبات صارمة على تركيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، اليوم الجمعة، من قادة الاتحاد الأوروبي باتخاذ مةاقف واضحة والشروع في فرض عقوبات على تركيا بعد العدوان المتزايد من أنقرة على اليونان وقبرص.

وقال مصدر حكومي يوناني "لم يكشف عن هويته" - وفقا لصحيفة "كاثمريني" اليونانية عبر موقعها الإلكتروني - إن ميتسوتاكيس دعا لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تكبح جماح أنقرة خلال قمة الاتحاد الأوروبي الجارية في بروكسل.

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وشدد رئيس الوزراء اليوناني على أنه لا يمكن السماح لتركيا بانتهاك الحقوق السيادية لدولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي دون رد فعل قوي.

وأضاف المصدر أن ميتسوتاكيس طلب أيضا مناقشة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشكل موسع في الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي.