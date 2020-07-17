قضية دهس القطيع..الدرك يحقق مع مصور الفيديو بعد شكاية الفرنسي

جرى الاستماع، اليوم الجمعة، إلى الشخص الذي وثق لحظات دهس قطيع للأغنام في المنصورية، بابن سليمان، من طرف مواطن فرنسي، في ماي الماضي، وذلك بعد أن قدم الأخير شكاية ضده، لدى مصالح الدرك الملكي في المنطقة.

ووفقا للمعطيات المتوفرة للموقع، فإن الشخص، الذي وثق الجريمة المذكورة، في شريط فيديو، والذي تم تداوله على نطاق واسع، توصل باستدعاء للتحقيق معه بخصوص شكاية قدمها الفرنسي ضده، مساء الخميس، متهما إياه بمحاولة القتل والتشهير.

وتعود تفاصيل الحادث، إلى ماي الماضي، بعد أن تداول نشطاء مغاربة شريط فيديو، ظهر فيه طفل يرعى الغنم، وهو يبكي أمام مشهد دهس غنم أسرته، والتي كان يرعاها قرب شاطئ الصنوبر (David)، من طرف الفرنسي، حيث أدى السلوك الوحشي إلى مقتل كل الأغنام، التي ظهرت جثثاً هامدة على الطريق، في مشهد قاس.

ويشار إلى أن المحكمة الابتدائية في مدينة بنسليمان، قضت بالحبس شهرا نافذا في حق الفرنسي، الذي دهس أغناما نواحي مدينة المحمدية، وغرامة قدرها 20 ألف درهم لفائدة صاحبها، الذي قرر استئناف الحكم معتبرا إياه غير منصفا.

