شكرا لقرائتكم خبر عن 2023 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

سجل العراق 2023 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 88171 حالة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 94 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3616 حالة وفاة, فيما سُجلت 2179 حالة شفاء جديدة, ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 56495 حالة.

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