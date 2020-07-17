2020-07-17 | 18:25
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وتعرض بنيان للإصابة بفيروس كورونا بالتاسع والعشرين من الشهر الماضي بعد ظهور أعراض المرض عليه، قبل أن يتم التأكد من خلال الفحص بإصابته، الأمر الذي جعله يلتزم الحجر الصحي المنزلي.
وأجرى رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، مسحة خاصة بفيروس كورونا، ليتم تأكيد سلامته وشفائه التام من الفيروس.
ووجه، إياد بنيان، شكره وتقديره إلى كل من سأل عنه خلال فترة الحجر الصحي، من مسؤولين وإعلاميين وصحفيين ورياضيين وجماهير عراقية، مثمناً حجم المواساة والتي لعبت دورا كبيرا للانتصار على فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الهيأة التطبيعية يعلن انتصاره على فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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