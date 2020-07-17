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العيداني يوجه بفتح تحقيق بحادثة الاعتداء على طبيبة شمال البصرة

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وجه رئيس خلية الازمة المحلية في البصرة المحافظ اسعد عبد الأمير العيداني، الجمعة، بفتح تحقيق بخصوص الاعتداء الذي تعرضت له احدى الطبيبات المنتسبة لدائرة صحة البصرة.
وذكر مدير مكتب محافظ البصرة عماد عبد الخالق العيداني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المحافظ وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الاعتداء على الطبيبة في مستشفى قضاء القرنة شمال المحافظة".

واضاف، أن "العيداني وجه معاون قائد شرطة البصرة اللواء عباس اللامي بأن يتابع ملابسات حادث الأعتداء ضمن قاطع المسؤولية الذي تتواجد به القوات الامنية التابعة الى قيادة شرطة المحافظة".

وجدد، مدير مكتب محافظ البصرة "شكره لكل الكوادر الصحية التي تعمل في الصد الاول لمواجهة وباء في مركز المحافظة والاقضية والنواحي"، مطالباً كافة المواطنين بـ "التعاون مع الكوادر الصحية خصوصاً في المراكز الصحية والمستشفيات الواقعة في الاقضية والنواحي".

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