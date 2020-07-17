صحة الرصافة: الاصابات الـ212 بكورونا اليوم من هذه المناطق

- 198 خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية وموزعة بواقع

• مدينة الصدر 61 حالة ضمن محلات 556, 579, 517, 521, 557, 553, 530, 548, 515, 569, 529, 545, قطاعات 57, 78, 55, 26, 64

• بغداد الجديدة 13 حالة محلة 709, 713, 723, 715, 717

• الحسينية حالتين محلة 225, حي الزهور

• شارع فلسطين 8 حالات محلة 505, 509, 503, 506

• محافظة كربلاء حالة واحدة

• الامين 7 حالات محلة 743, 745, 725, 739,

• زيونة حالتين محلة 710,

• الكفاح حالتين محلة 131

• السعدون حالتين محلة 101

• الزعفرانية 13 حالة محلة 908, 958, 949, 957, 962,

• البلديات 10 حالات محلة 729, 738, 732, 750, 726, قرب مصرف الرافدين

• القاهرة 8 حالات محلة 301, 324, 307, 320

• الباوية حالة واحدة

• الكرادة 6 حالات محلة 909, 915, 925

• الاعظمية 3 حالات محلة 320, 314

• النهروان حالة واحدة

• الشعب 17 حالة محلة 337, 317, 343, 333, 357, حي اور, حي المهدي, حي سومر, البنوك

• سبع ابكار حالة واحدة محلة 338

• الكرخ الدورة 4 حالات محلة 838, 861

• بسماية حالتين محلة 304, 806

• البياع حالتين محلة 825, 836

• محافظة ذي قار حالة واحدة الشطرة

• حي الزهراء 3 حالات محلة 757, 759

• الكرخ السيدية حالة واحدة محلة 851

• العبيدي 3 حالات محلة 754, 752,

• محافظة واسط حالة واحدة الكوت

• جسر ديالى حالتين الزراعي

• المشتل حالة واحدة محلة 759

• الكرخ حي الجهاد 4 حالات محلة 873, 879,

• الكرخ اليرموك حالة واحدة محلة 614

• الطالبية حالة واحدة محلة 321

• الوزيرية حالتين محلة 302

• الشماعية حالة واحدة

• الكرخ حي الجامعة 3 حالات محلة 627, 635, 631

• باب المعظم 3 حالات

• الرشاد حالة واحدة

• الكرخ حي القادسية حالة واحدة محلة 604

• جامعة بغداد حالة واحدة

• الكريعات حالتين محلة 336

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 13608 توفي منهم 815 فيما اكتسب الشفاء 9829 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 2964".

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