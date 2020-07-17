شكرا لقرائتكم خبر عن الطريق إلى مجلس الشيوخ: ماذا تفعل إذا تقدمت بأوراقك ولم تجد اسمك بالكشوف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إستكمالاً لسلسلة لقاءات ”الخليج 365” مع الدكتور صلاح فوزي تحت عنوان "الطريق إلي مجلس الشيوخ"، لإيضاح كافة ما يتعلق بانتخابات أول مجلس للشيوخ في ضوء القانون رقم 141 لسنه 2020، يستعرض الدكتور صلاح فوزي في الحلقة الخامسة، التفاصيل الكاملة بإعلان الكشوف الانتخابية للمترشحين علي مقاعد الفردي والقائمة، والموقف حال لم يجد أيا من المتقدمين أسمه في هذا الكشوف، لاسيما وأن غداً السبت الموافق 18 يوليو، هو آخر يوم لتلقي الهيئة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح.

ويوضح الدكتور صلاح فوزي، أن كشوف المترشحين تُعلن في اليوم التالي لغلق باب الترشح، لمدة 3 أيام، وتكون إحدي الكشوف مخصصة لمترشحي المقاعد الفردية، والأخر لمترشحي القوائم سواء الأساسي منهم أو الأحتياطي.

ويتضمن الكشفان حسبما يؤكد فوزي، أسماء المترشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم، كما يُحَدد فى الكشف الثاني اسم القائمة التى ينتمى إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.

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ولكن ماذا إذا لم يجد أيا من المترشحين أسمه في الكشوف ؟ يجيب عن ذلك فوزي بأنه في هذه الحالة للمترشح أن يطعن علي قرار لجنة فحص الطلبات، لعدم إدراج أسمه، كما يحق لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام أسمه، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.

و من لهم الصفة في الطعن؟ يوضحهم الدكتور صلاح فوزي، حيث يحق لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على بعدم إدراج أسمه، وكذلك يحق لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام أسمه، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه، وأيضا لكل حزب تقدم بقائمة او اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية، أن يمارس نفس الحق لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين.