الرجوي: تعرضت للتنمر بسبب وزني الزائد سابقا

كشفت الفنانة، نجاة الرجوي، قصة تعرضها للتنمر، بسبب وزنها الزائد، سابقا، موضحة أنها تجاوزت المشكل، عندما قررت التغيير من أجل نفسها، وليس من أجل المتنمرين.

وكشفت الرجوي على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، ليلة أمس الخميس، أن وزنها الزائد كان يشكل لها عقدة نفسية منذ سن الخامسة، مشيرة إلى أنها لجأت إلى الحمية، لتصل إلى الوزن، الذي يناسبها، وتحلم به.

وقالت نجاة الرجوي: “في سن خمس سنوات بدأت أعاني تنمر الناس علي، بسبب وزني الزائد قليلا (خلقة ربي)، وكنت دائما أسمع، وأنا طفلة ألقاب (طبوزية، وغليظة، وحلوفة)، وأنا طفلة، فكبرت معي عقدة وزني، وبعد ولادتي ابني غالي، بدأت المعاناة، لأن وزني زاد بشكل كبير، وملحوظ”.

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وأضافت الرجوي: “اتبعت الكثير من الحميات، وأجريت عمليات شفط الدهون مرة، واثنين، وفي كل مرة أعود إلى نقطة الصفر.. لماذا؟، لأني كنت أنقص وزني لأرضي الناس، ولكي أقتل عقدة النقص، التي زرعها تنمر الناس علي “لهذا ولا مرة حافظت على وزني”.

وزادت الرجوي في المنشور نفسه: “منذ أربعة أشهر، قررت أن أتبع حمية غذائية لإنقاص وزني، لكن الفرق أنه هاته المرة فعلت هذا لأجلي، والحمد لله استطعت أن أتخلص من 16kg، ولم يعد يهمني رأي أحد، ولا تنمر أحد”.

وختمت الرجوي منشورها برسالة كتبت فيها: ”أحبوا أنفسكم، كما هي (غليظ رقيق طويل قصير شارف صغير أبيض أسمر ) الأهم أن تكون مرتاحا، وراضيا عن نفسك”.