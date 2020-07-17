قيس السعيد يطلق المشاورات لإيجاد بديل للفخفاخ على رأس الحكومة

أطلق رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، اليوم الجمعة، مسلسل مشاورات بخصوص اختيار الشخصية الأقدر من أجل تكليفها بتكوين الحكومة، بديلا عن إليسا الفخفاخ.

وأوضحت الرئاسة التونسية اليوم، أن السعيد وجه رسائل إلى رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لمده بمقترحاتهم بخصوص ترشيح أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، محددا أجلا أقصاه يوم الخميس 23 يوليوز 2020 لقبول المقترحات.

وكان رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، قد استقالته للرئيس قيس سعيد، بعد الاجتماع الذي انعقد الأربعاء، في قصر قرطاج، والذي جمع قيس سعيد برئيس مجلس البرلمان، راشد الغنوشي، والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.

وكشفت وسائل إعلام تونسية، أن رئيس الجمهورية قيس السعيد، طلب رسميا من رئيس الحكومة إلياس الفخاخ، تقديم استقالته، وذلك بعدما أعلنت حركة النهضة سحب الثقة من هذا الأخير على خلفية شبهة فساد، وطلب السعيد من الفخفاخ تقديم استقالته، في وقت تابع عموم التونسيين تطورات ملف شبهة تضارب المصالح للفخفاخ حول صفقات ذات صلة بشركات يمتلكها أو يمتلك أسهما في رأس مالها.

وكان مجلس شورى حركة النهضة، كبرى الاحزاب التونسية، قد قد قرر سحب الثقة من حكومة الفخفاخ، متشبثا بإيجاد بديل له.