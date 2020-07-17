تصوير كبسولة كوميدية من بطولة باسو

انطلق طاقم كبسولة “قهوة نص نص” الكوميدية، قبل أيام قليلة، في التصوير، الذي توقف في بداية الجائحة، بسبب الإجراءات الوقائية، التي فرضتها السلطات.

مصادر خاصة كشفت لـ”اليوم24″ أن الكبسولة الكوميدية تتكون من 30 حلقة ستعرض على القناة الأولى، وهي من بطولة محمد باسو، وسعيد آيت باجا، وساندية تاح الدين.

ويشرف على إخراج السلسلة المخرج، هشاك الجباري، الذي أخرج مسلسل “سلمات أبو البنات”، الذي حقق نجاحا كبيرا، في شهر رمضان الماضي.

وكان المركز السينمائي المغربي قد أعلن دليلا لاستئناف التصوير، من بين شروطه التزام الممثلين، وفرق عمل الانتاجات التلفزية، والمسرحية، مجموعة من القواعد، منها الالتزام بالحجر الصارم بمنازلهم، طوال فترة التصوير.