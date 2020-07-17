فيديو: يونس الميموني
قال مرضى فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، بطنجة، إن إدارة المستشفى الميداني في الغابة الديبلوماسية، وفرت لهم الشروط اللازمة للعلاج والإقامة في ظروف جيدة طيلة فترة العلاج.
وكشف المرضى ل”اليوم24″ أنهم في البداية شعروا بأعراض بينها ارتفاع درجات الحرارة، وصداع في الرأس، قبل أن تأكد التحاليل المخبرية التي أجريت لهم الإصابة بالجائحة.
وأضاف المرضى أنه تم الإتصال بهم من قبل عناصر الوقاية المدنية لإخبارهم، بإيجابية التحاليل المخبرية التي قاموا بها، قبل أن يتم نقلهم إلى المستشفى الميداني المخصص لاستقبال حالات الفيروس التاجي.
وأوضح المرضى أن الأطقم الطبية كانت في انتظارهم عند الوصول، إذا جرى تعقيمهم ونقلهم إلى أسرة بجناح مخصص بالرجال، إذ تم تقديم الأغطية الضرورية لهم، قبل أن يبدؤوا في البروتوكول العلاجي المخصص من طرف وزارة الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر من داخل المستشفى الميداني بطنجة..مرضى كورونا يتحدثون عن قصصهم مع الوباء-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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