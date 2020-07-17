يدرس مسؤولو فريق إشبيلية الاسباني خيار تمديد عقد حارس المنتخب الوطني ياسين بونو بعد تألقه الأخير رفقة فريقه الأندلسي في مباريات الجارة الشمالية للمغرب. وكشفت صحيفة “لوكالينا دي نيربيون” المحلية أن تألق بونو كحارس رسمي بعد تعويضه الحارس الأساسي فاكليك المصاب، خلف انطباعا جيدا لدى مسؤولي وجماهير إشبيلية. وشدد المصدر ذاته على المكتب المسير لفريق إشبيلية يدرس خيار الإبقاء على بونو بعد نهاية الموسم من خلال شراء عقده من فريق خيرونا، والذي لا يتعدى 4 ملايين أورو، مبرزا أن المبلغ يمكن أن يكون أقل من ذلك في حال فشل فريق خيرونا في تحقيق الصعود.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تألقه في الدوري الاسباني.. إشبيلية “يدرس” تمديد عقد حارس “الأسود” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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