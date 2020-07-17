مدة مشاهدة المغاربة للتلفاز تعود إلى معدلها المعتاد

قضى المشاهد المغربي، في الأسبوع الماضي، مدة 4 ساعات، يوميا، في مشاهدة القنوات المغربية.

وأشار مركز القياس “سيوميد”، المختص في قياس نسب المشاهدة، من خلال الأرقام، المعلن عنها، أمس الخميس، أن معدل الساعات، التي قضاها المشاهد المغربي أمام القنوات الوطنية، في الأيام الممتدة 7 إلى 14 يوليوز، انخفض بـ5 دقائق مقارنة مع أول أسابيع الشهر الحالي.

وكان معدل المدة، التي يقضيها المشاهد المغربي قد ارتفع بشكل تدريجي مع بداية الحجر الصحي، ووصل إلى أعلى معدلاته في رمضان بما يفوق 7 ساعات، لكنه عاد إلى معدله الطبيعي، بشكل تديريجي، بعد انقضاء الشهر الكريم.

يذكر أن القنوات الوطنية موضوع قياس مركز سيوميد” هي الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والألمازيغية، والسادسة.