لمغاربة العالم والسياح.. الجمارك تمدد آجال قبول السيارات المرقمة في الخارج إلى غاية دجنبر المقبل

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الجمعة، تمديد آجال القبول المؤقت للسيارات المرقمة بالخارج، التي انتهت صلاحية مكوثها بالمغرب، خلال عام 2020 إلى غاية متم دجنبر المقبل.

وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم، أنها “تنهي إلى علم مغاربة العالم والسياح الأجانب أنه بسبب إغلاق الحدود الناتج عن جائحة كورونا (كوفيد-19)، فقد تقرر وبصفة استثنائية، تمديد آجال القبول المؤقت لوسائل النقل السياحية المستوردة تحت نظام القبول المؤقت، التي انتهت مدة صلاحية مكوثها بالمغرب، خلال عام 2020، وذلك إلى غاية 31 دجنبر المقبل”.

وأضاف المصدر ذاته أنه يتعين على الأشخاص المعنيين الاتصال بالمصالح الجمركية القريبة من محل سكناهم من أجل طلب الاستفادة من هذا الإجراء.

يذكر أن المغرب كان قد أغلق حدوده، بسبب جائحة كورونا، منذ منتصف شهر مارس الماضي، فيما نظمت عدد من الدول رحلات خاصة لإجلاء مواطنيها، إلا أنه لا يزال المئات من الأجانب، والمغاربة المقيمين بالخارج عالقين في المغرب.