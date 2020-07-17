"حماس": "غوغل" و"آبل" انحازتا لرواية الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبرت حركة "حماس" اليوم، الجمعة، قيام شركتي "غوغل" و"أبل" الأميركيتين بشطب فلسطين من خرائطهما الدولية، "انحيازا لرواية الاحتلال"، وخطوة "مخالفة للقوانين والقرارات الدولية والإنسانية".

حازم قاسم (تويتر)

وقال المتحدث باسم الحركة الفلسطينية، حازم قاسم، في تصريح للأناضول، إن هذه "الخطوة تشكل انحيازا لرواية الاحتلال الصهيوني، وإنكارا للحقائق التاريخية".

وأضاف قاسم أن شطب دولة فلسطين من الخرائط الدولية "سيشجع الاحتلال على مواصلة انتهاكه للقوانين والقرارات الدولية". وأردف: "هذا السلوك مخالف للقوانين والقرارات الدولية والإنسانية".

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والخميس، كشف موقع "AS-Source News" الخاص بالأخبار العسكرية في الشرق الأوسط وأميركا وروسيا، قيام "غوغل" و"أبل" بشطب فلسطين من خرائطهما.

وأوضح الموقع عبر حسابه على "تويتر"، أنه مقابل خطوة الشركتين الأميركيتين، حافظ محرك البحث الروسي "ياندكس" على ظهور فلسطين في خرائطه.

كما صرح وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الجمعة، بأن بلاده تبحث الإجراءات القانونية للرد على خطوة "غوغل" و"أبل".