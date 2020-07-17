عشرات الإصابات إثر تفريق جيش الاحتلال لمسيرات في الضفة الغربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، خلال تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسيرات منددة بالاستيطان، نُظِّمت في عدد من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة "الأناضول" للأنباء بأن قوات الاحتلال، فرقت مسيرة منددة بالاستيطان في بلدة عصيرة بمحافظة نابلس، شمالي الضفة.

قوات الاحتلال تستهدف متظاهرين في بلدة عصيرة (أ ب أ)

وأصيب شخصان بالرصاص المطاطي، وتم نقلهما للعلاج في مستشفى "رفيديا" الحكومي بنابلس، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق، وتم تقديم العلاج لهم ميدانيا.

واندلعت كذلك، مواجهات بين قوات من الجيش الإسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين خلال مسيرة منددة بالاستيطان في بلدة كفر قدوم شرقي مدينة قلقيلية، شمال الضفة.

وقال منسق "لجان المقاومة الشعبية" في بلدة كفر قدوم، مراد اشتيوي، إن "قوات الاحتلال (الإسرائيلية) استخدمت الرصاص المعدني والمطاطي، وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين".

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وأوضح اشتيوي، أن عشرات المشاركين في المسيرة أصيبوا بحالات اختناق، وتم علاجهم ميدانيا.

خلال المسيرة المنددة بالاستيطان في بلدة عصيرة (أ ب أ)

وفي الخليل جنوبي الضفة، أدى عشرات الفلسطينيين صلاة الجمعة على أراضي جبل "الجمجمة" القريب من بلدة حلحول.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات من جيش الاحتلال، استخدمت خلالها الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأُصيب عدد من المشاركين، بحالات اختناق، تم علاجهم ميدانيا.

(أ ب أ)

ومنذ عدة أسابيع يسعى مستوطنون يهود للسيطرة على جبل "الجمجمة" لبناء مستوطنة إسرائيلية جديدة.

وينظم الفلسطينيون، يوم الجمعة أسبوعيا، مسيرات مناهضة للاستيطان، في عدة قرى وبلدات أبرزها بلدة "كفر قدوم".