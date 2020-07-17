10 إصابات بكورونا في مخيم الرشيدية للفلسطينيين بلبنان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّل مخيم الرشيدية للفلسطينيين، جنوب لبنان، اليوم الجمعة، 10 اصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بينهم ثلاثة موظفين تابعين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وأعلنت الأونروا في بيان، أنها ستقوم بإغلاق عيادتيها في مخيمَي الرشيدية والبص، اليوم الجمعة، كإجراء احترازي منعا لانتشار الفيروس، وستعمل على تعقيمهما على مدى يومين متتاليين.
وأكدت أنها ستواصل متابعتها للحالات الجديدة بالتنسيق مع وزارة الصحة ومع شركائها، ومع اللجان الشعبية والأهلية، وستقوم بالتعاون مع الصحة بإجراء فحوصات للمخالطين، على أن يتم اجراء المزيد من الفحوصات اليوم في المخيمات بمنطقة صور.
ودعت الوكالة أهالي المخيمات، إلى الإلتزام التام بالإجراءات الوقائية، خصوصا التباعد الجسدي، ووضع الكمامات وتعقيم اليدين باستمرار.
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