الحضرمي يناقش مع كليفرلي نتائج جلسة مجلس الامن بشأن قضية "صافر"

الجمعة 17 يوليه 2020

صورة أرشيفية

تلقى وزير الخارجية محمد الحضرمي، الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي جرى خلاله استعراض آخر التطورات في اليمن على الصعيد السياسي، ومناقشة الجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن، ونتائج الجلسة الخاصة التي عقدت في مجلس الأمن بشأن قضية خزان النفط "صافر".

وفي اللقاء عبر الحضرمي عن تقديره للموقف البريطاني القوي والداعم لحل قضية خزان النفط "صافر " والذي لعب دورا كبيرا في تسليط الضوء على هذه القضية البيئية الخطيرة في الساحة الدولية.

وأشاد الحضرمي بانعقاد الجلسة الخاصة لمجلس الأمن حول صافر والتي شكلت ضغطا قويا على مليشيا الحوثي للسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول الى الخزان لتقييمه وتفريغه تمهيدا للتخلص منه وانقاذ اليمن والمنطقة من هذه الكارثة البيئية الخطيرة.

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وأضاف بان ذلك وهو ما كانت ولا تزال تدعو اليه الحكومة اليمنية منذ سنوات ويرفضه الحوثيون.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة انصياع مليشيا الحوثي والكف عن تسييس قضية الخزان أو استخدامها كورقة ضغط للحصول على مكاسب سياسية، لافتا الى أن الخزان قديم جدا ومتهالك ويشكل تهديدا حقيقيا اذا لم يتم تفريغه وتفكيكه، موضحا أهمية استمرار الضغط على المليشيات الحوثية لحل هذا الموضوع.

من جانبه عبر الوزير البريطاني عن قلق بلاده الشديد بشأن وضع خزان صافر وبأنها ستستمر في تسليط الضوء على هذه القضية الملحة من اجل تجنب حدوث كارثة بيئية خطيرة.

وجدد دعمه لعملية السلام وجهود المبعوث الأممي لليمن من اجل التوصل الى حل دائم ومستدام للازمة اليمنية.

واكد استمرار دعم بلاده لليمن معبرا عن أمله في ان يتحقق الأمن والاستقرار في كافة ربوع اليمن.