شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام ورشة القانون الانساني الدولي بوادي حضرموت والان مع التفاصيل

الجمعة 17 يوليه 2020 صورة أرشيفية Advertisements اختتمت اليوم بمدينة سيئون في محافظة حضرموت، ورشة تدريبية حول القانون الانساني الدولي، نفذتها مؤسسة وطن للتنمية والتدريب بتمويل المؤسسة السويسرية للتنمية والحكومة الهولندية.

وأشاد مدير عام الأمن بوادي حضرموت والصحراء العميد مبارك العوبثاني، بهذه الورشة التوعوية للجهات الامنية، لافتا بأن هذه الورشة تأتي تزامنا مع الجهود المبذولة لتفعيل المؤسسات الامنية. ويستهدف المشروع 320 مشاركا ومشاركة من منتسبي قوات الأمن والشرطة بمحافظات حضرموت وشبوة والمهرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اختتام ورشة القانون الانساني الدولي بوادي حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.