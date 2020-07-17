شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. 293 إصابة جديدة بكورونا والسماح بالشيشة من غدٍ والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وزارة الصحة في بيان اليوم الجمعة أنها سجلت حالتي وفاة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 337 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1036 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء .48448
وقررت إمارة دبي إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وتقديم الشيشة، بدءا من غد السبت بشرط تطبيق إجراءات وتدابير احترازية مشددة.
وأصدرت بلدية دبي تعميما اليوم الجمعة وجهته إلى جميع مشغلي الأماكن المخصصة للتدخين، وأماكن تقديم الشيشة في الإمارة، أبلغتهم فيه بالسماح بتقديم الشيشة من السبت، وفق ضوابط تشمل ضرورة تطبيق الإرشادات والمعايير الخاصة بالصحة والسلامة.
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