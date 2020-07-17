شكرا لقرائتكم خبر عن 58 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة في هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

سجلت هونج كونج اليوم الجمعة 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء مرض "كوفيد19-"، 11 وفاة، وسط تصاعد حالات العدوى التي أعادت قطاعا كبيرا من المدينة إلى حالة الإغلاق. وأفادت هيئة الإذاعة العامة "آر تي إتش كيه" بأن امرأة 71/ عاما/ كانت مصابة بـ "كوفيد- 19" ومرض مزمن فارقت الحياة بعد ظهر الجمعة.

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