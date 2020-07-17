شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون في سنغافورة يتوصلون إلى اكتشاف سار بشأن كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وتشير النتائج العلمية التي نشرتها مجلة " نيتشر كومينيكيشن" ومجلة "ذا لانسيت" أن الأجسام المضادة يمكنها منع الفيروس من السيطرة على خلية بشرية في المقام الأول، أو منعه من التكاثر داخلها . وأوضح الباحثون أن هذه النتائج يمكن أن تقود إلى اكتشاف لقاح أو التحقق من فعالية أحد اللقاحات.
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