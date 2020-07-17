شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون في سنغافورة يتوصلون إلى اكتشاف سار بشأن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

اكتشف باحثون في سنغافورة أجساما مضادة تهاجم فيروس كورونا عبر أربعة أماكن وتحيده تماما، حسبما ذكرت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" استنادا إلى نتائج توصل لها علماء من المركز الوطني للأمراض المعدية ووكالة العلوم والتكنولوجيا والبحوث.

وتشير النتائج العلمية التي نشرتها مجلة " نيتشر كومينيكيشن" ومجلة "ذا لانسيت" أن الأجسام المضادة يمكنها منع الفيروس من السيطرة على خلية بشرية في المقام الأول، أو منعه من التكاثر داخلها . وأوضح الباحثون أن هذه النتائج يمكن أن تقود إلى اكتشاف لقاح أو التحقق من فعالية أحد اللقاحات.