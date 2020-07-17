المنافذ تعلن إعادة ارسالية أدوية بشرية إلى الأردن مخالفة للضوابط في منفذ طريبيل

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن إعادة ارسالية أدوية بشرية إلى الجانب الأردني مخالفة للضوابط والتعليمات في منفذ طريبيل.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انها "اعادت إرسالية أدوية بشرية المنشأ الهند ولبنان إلى الجانب الأردني عبر معبر الكرامة الحدودي". وأضافت أن "الإرسالية مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة ولا يسمح بدخولها إلى داخل العراق".



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