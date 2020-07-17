شرطة ذي قار تنتقد زيارة وزير العدل لسجن الحوت وتؤكد: سيكون لنا موقف حازم

انتقدت شرطة ذي قار، الجمعة، زيارة وزير العدل الى سجن الحوت بشكل سري، فيما اشارت الى انه سيكون لها موقف حازم تجاه ذلك.

وقال مصدر في الشرطة لـ الخليج 365، ان "وزير العدل زار اليوم سجن الحوت بطائرة خاصة بشكل سري دون معرفة او لقاء الحكومة المحلية في ذي قار".

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واضاف ان "قيادة الشرطة ابدت امتعاضها من ذلك، وتبدي استغرابها من عدم علمها بهبوط طائرة في اكبر سجون العراق، مع انها المسؤولة عن الملف الامني بالمحافظة".

وتابع المصدر ان "قيادة الشرطة سيكون لها موقف حازم مع ادارة السجن والقطعات الماسكة لحماية السجن بسبب عدم اعطاء العمليات اشعار بهبوط طائرة الوزير ومغادرتها".