الكشف عن قيمة صادرات إيران إلى العراق في زمن كورونا

اعلن الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق حميد حسيني، الجمعة، ان قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق لامست 1.45 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة في بداية العام الفارسي الجاري.
وقال في تصريح صحفي أن "قيمة السلع الإيرانية المصدرة إلى العراق خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بلغت نحو 2.35 مليار دولار، إلا أن إغلاق المنافذ الحدودية بسبب تفشي فيروس كورونا أدى إلى انخفاض الصادرات الإيرانية خلال الأشهر الثلاثة من العام الفارسي الجاري (بدأ من 20 اذار) إلى 1.45 مليار دولار".
وأشار إلى أن "العراق يعد البلد الثاني في حجم الصادرات الإيرانية بعد الصين كما تعد الإمارات الثالثة على هذا الصعيد"، لافتا إلى أن "السلع الإيرانية تمتاز عن غيرها بالنسبة لرجال الأعمال العراقيين بانخفاض أسعارها وعدم وجود مشاكل على صعيد الاستلام والدفع".
وتابع أن "منافذ مهران وشلمجه وسومار الحدودية مع العراق استأنفت نشاطاتها على مدى يومين أسبوعيا ويتم منح التراخيص لـ 250 شاحنة".
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