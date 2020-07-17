بطل مونديال 2014 يعلن اعتزاله في سن الـ29

أعلن الألماني أندريه شورله، اعتزاله كرة القدم بعد أيام قليلة من فسخ عقده بالتراضي مع بوروسيا دورتموند.

شورله صاحب الـ29 عامًا، لعب الموسمين الماضيين معارًا لفولهام الإنجليزي وسبارتاك موسكو الروسي على الترتيب.

وقال شورله، في تصربحات لصحيفة "دير شبيجل" الألمانية، إنه سيعتزل كرة القدم بعد فسخ عقده مع دورتموند.

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شورله، لعب 57 مباراة دولية مع المنتخب الألماني سجل خلالها 22 هدفًا.

ومن أبرز لحظات شورله مع المانشافت هي هدفيه أمام البرازيل في نصف نهائي مونديال 2014، بالإضافة لصناعته لهدف ماريو جوتزه الشهير في نهائي النسخة ذاتها أمام الأرجنتين.

شورله لعب لأندية ماينز وباير ليفركوزن وتشيلسي وفولفسبورج وبوروسيا دورتموند وفولهام وسبارتاك موسكو.