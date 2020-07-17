بالصور.. الدفاع المدني يكافح حريق المخازن في جانبي الكرخ والرصافة

تنشر الخليج 365، بالصور قيام كوادر الدفاع المدني بالعمل على اطفاء الحرائق التي نشبت داخل مخازن في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد.

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