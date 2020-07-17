مصرع مصري بتفجير لغم من مخلفات احداث عام 1990 بين العراق والكويت

أعلن مكتب التمثيل العمالي المصري في الكويت، الجمعة، عن مصرع مواطنه ويدعى إبراهيم رجب محمد إبراهيم عن عمر ناهز 32 عاما إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات احداث عام 1990 بين العراق والكويت.
وقال المكتب في بيان له وفقا لوزارة القوى العاملة المصرية، إن "المواطن متزوج ويعول 3 أبناء، ويعمل بمهنة حارس أمن في شركة متخصصة في الخدمات الأمنية"، مبينا ان "تقرير الوفاة اظهر انه ناتج عن انفجار لغم أرضي في الجهة السفلية من الجسد، ما أدى إلى إصابات مميتة في منطقة البطن والقدم، أودى بحياته".
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